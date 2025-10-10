Marcela Pagano estuvo como invitada el programa de Viviana Canosa en Carnaval, donde lanzó varias bombas informativas que luego se hicieron virales.

Una de ellas fue la del supuesto intento de dolarización que realizará Javier Milei y que la diputada mencionó para alertar en cierta manera a los argentinos.

"Ojo con las condiciones. A mí me están diciendo que está tratando de impulsar una dolarización", expresó la diputada nacional y sentenció: "En las condiciones actuales puede llegar a ser un desastre".

La legisladora hizo referencia al viaje de varios días del ministro Caputo a Estados Unidos, que concluyó en una dependencia absoluta al país de Donald Trump a cambio del Swap con ese país.

Según comentó Pagano, "Argentina es muy buena en el desarrollo nuclear y le van a entregar el desarrollo nuclear" a los Estados Unidos a cambio de este salvataje para que el gobierno pueda llegar vivo a las elecciones.

También habló de Lilia Lemoine

La diputada también ser refirió a su archi rival Lilia Lemoine de la que aseguró que sufre un trastorno de personalidad, confirmado por el propio Milei, pero por el cual Lemoine no se quiere medicar.