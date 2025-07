“Lamelas go home”, se llama el posteo que publicó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en repudio a las declaraciones de Peter Lamelas, designado embajador estadounidense en Argentina en el Congreso de su país.

En una parte de su discurso ante el Senado yanqui de su país, Lamelas consideró que Estados Unidos debe a poyar a Javier Milei en próximas las elecciones y hacer caer los acuerdos con China, además de reunirse con los gobernadores.

“Ni se moleste en venir a La Plata: acá nadie lo va a recibir”, escribió Kicillof quien admitió que lo que le resulta más "penoso y alarmante” es el “humillante sometimiento” del gobierno de Javier Milei a “estas prácticas neocoloniales”.

El posteo de Axel

LAMELAS GO HOME



Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables.



Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional. Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región.



Estas declaraciones no son un exabrupto aislado. Al parecer, Washington ha decidido reeditar la obsoleta Doctrina Monroe: aplica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá y busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia. Incluso se permite opinar (¿estará opinando o ejerciendo presión?) sobre la absurda condena que pesa sobre @CFKArgentina . Resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés.

Pero lo que resulta más penoso y alarmante es el humillante sometimiento del gobierno de @JMilei a estas prácticas neocoloniales.

Escuché decir al Sr. Lamelas que aspira a reunirse con los gobernadores. Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata: acá nadie lo va a recibir.

El único aspecto positivo de las obscenas expresiones de Lamelas es que permiten entender mejor algunas conductas de Milei.

Además de bailar en las suntuosas fiestas de Donald Trump, Milei ataca permanentemente a los gobernadores, desfinancia a las provincias, desprecia el federalismo e incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires. No es casualidad.

Frente a este nivel de entrega y amenaza, las elecciones de septiembre y octubre no son unas simples elecciones legislativas. Hay que sumar fuerzas para defender la Constitución, el federalismo y la soberanía nacional.

PD Señor Lamelas: ocúpese de los múltiples problemas que tiene su país y no se meta con la soberanía Argentina.