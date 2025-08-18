La ex actriz y vedette Karen Reichardt será la segunda candidata en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, que encabezará José Luis Espert.

Su inclusión en la boleta libertaria fue una sorpresa para muchos, incluso para sus seguidores, ya que en el mes de mayo, cuando se realizaron las elecciones porteñas, descartó participar en política.

“No, la política no me interesa para nada, pero si todos tenemos que una política adentro”, había expresado en declaraciones a Ámbito Financiero.