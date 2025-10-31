El responsable del TikTok del Presidente, devenido en una especie de analista político libertario, llegó al a conclusión de que la idea del desdoblamiento y gracias a los intendentes peronistas que "no jugaron" pudieron obtener buenos resultados aún en la Provincia de Buenos Aires.

"Lo que nos faltaba alcanzar nos lo entregaron en bandeja los intendentes borrándose de la escena" aseguró La Pepona, y amplió asegurando que los intendentes no salieron a jugar en octubre como lo habían hecho en septiembre porque no se jugaban nada.

Ante la obvia repregunta de si consideraba que Cristina Kirchner tenía razón en que el desdoblamiento podía ser contraproducente, Iñaki dudó, trató de escaparse por la tangente, pero finalmente reconoció que "Cristina tenía razón".

Otro punto en el que La Pepona tuvo razón fue en marcar que mientras Diego Santilli se puso la campaña al hombro en 9 días después de que su principal candidato tuviera que bajarse por sus comprobados vínculos con el narcotráfico, Jorge Taiana estuvo ausente de la discusión pública.