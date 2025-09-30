La semana pasada, Iñaki Gutiérrez fue tendencia por su posteo contra Ni Una Menos por el triple femicidio

Este martes, la Pepona, influencer y referente libertario, viajó a la ciudad de La Paz en Entre Ríos para participar de un encuentro de La Libertad Avanza dedicado a los jóvenes. 

Eugenia Rolón también estuvo y Benegas Lynch fue uno de los oradores del acto. Pero como no fue mucha gente al cónclave, a alguien se le ocurrió incluir militantes con Inteligencia artificial para las fotos en las redes. 

Y el partido de gobierno se hizo meme: 

