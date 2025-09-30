Encuentro para jóvenes
'La Pepona' Gutiérrez fue a Entre Ríos y como no convocó a nadie, generó público con IA para la foto
Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón fueron las figuras convocantes para un acto de la Alianza La Libertad Avanza dedicado a los jóvenes. Benegas Lynch fue uno de los oradores del encuentro al que no asistió mucho público. Y en las redes se ríen de la foto creada con Inteligencia Artificial.
La semana pasada, Iñaki Gutiérrez fue tendencia por su posteo contra Ni Una Menos por el triple femicidio.
Este martes, la Pepona, influencer y referente libertario, viajó a la ciudad de La Paz en Entre Ríos para participar de un encuentro de La Libertad Avanza dedicado a los jóvenes.
Eugenia Rolón también estuvo y Benegas Lynch fue uno de los oradores del acto. Pero como no fue mucha gente al cónclave, a alguien se le ocurrió incluir militantes con Inteligencia artificial para las fotos en las redes.
Y el partido de gobierno se hizo meme: