El gobierno llega al tramo final de la campaña electoral de la peor manera posible, con escándalos que se repiten, vínculos con el narco difíciles de rebatir y una crisis económica que no estalla por la asistencia de Donald Trump.

A Iñaki Gutiérrez, conocido popularmente como ‘la Pepona’ le toca la ingrata tarea de pasearse por los canales amigos a defender al oficialismo y ni siquiera allí encuentra terreno fértil.

Bastó que surgiera el nombre de José Luis Espert para que apareciera el primer escollo importante para la persona que le maneja el TikTok al presidente y tuviera que recular ente la evidencia.