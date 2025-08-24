La destacada sección que identifica al programa que conduce Pedro Rosemblat en Gelatina es la Fábrica de Jingles, donde habitualemente aparecen creaciones musicales vinculadas a la vida política del país..

Sin embargo, no es el único lugar donde surgen prodcucciones artísticas que permiten abordar con ingenio y humor los hechos de alto impacto que atraviesa la Argentina.

Por este motivo, el escándalo por las presuntas coimas vinculadas a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, permitió que en las redes sociales se viralice una divertida creación.

Se trata de una versión humorística de la clásica canción de Rodolfo Zapata, “La colcha de tu hermana”, adaptada para referirse a las polémicas denuncias.

La letra, que se difundió con rapidez, incluye líneas como: "Me puse a revisar, lo hice de buena gana. Y ahí le descubrí la coima a tu hermana”.