La actriz Valentina Bassi, una de las caras visibles de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, dejó mal parada a la periodista militante Cristina Pérez por el fuerte cruce que tuvieron en la mesa de Mirtha Legrand.

Al discutir el ajuste implementado por el Gobierno de Javier Milei en el área de discapacidad, Cristina Pérez intentó defender la motosierra del Gobierno, pero Valentina Bassi recogió el guante y salió a respaldar al sector de discapacitados.

"Nadie que esté relacionado con la discapacidad quiere que una persona que no tiene discapacidad reciba una pensión. Ahí estamos juntos, completamente juntos en eso. Transparencia siempre. Lo que pasa es que la auditoría que se hizo no fue para buscar transparencia, fue para ajustar", expresó.

El ida y vuelta siguió en las redes sociales entre los internautas, y "la cara de Cristina" se hizo central en los comentarios: