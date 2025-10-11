Luego de la opinión de la fiscal, el juez Ramos Padilla tomó la decisión de que sea la exvedette Karen Reichardt la que ocupará el primer lugar en la lista de diputados libertarios en la Provincia.

Más allá de que Reichardt no sabe ni dónde está parada, apareció un dato familiar que en muchos sectores generó sorpresa.

Durante el programa de Nancy Pazos en C5N se mostró una boleta electoral en la que su padre, Eliseo Vázquez, figuraba como candidato a concejal por el Frente Justicialista Federal, una corriente del pperonismo bonaerense.

El hallazgo pone en relieve las raíces políticas familiares de Reichardt, vinculadas al justicialismo, en contraste con su actual adhesión al proyecto libertario de Milei.