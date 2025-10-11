En la pantalla de C5N
¿Karen Reichardt peronista desde la cuna?: Nancy Pazos expuso el pasado duhaldista de su padre
En el programa Inteligencia Artesanal mostraron una boleta donde Eliseo Vázquez, padre de la candidata libertaria, integraba una lista del Frente Justicialista Federal. El dato contrasta con la línea ideológica de La Libertad Avanza.
Luego de la opinión de la fiscal, el juez Ramos Padilla tomó la decisión de que sea la exvedette Karen Reichardt la que ocupará el primer lugar en la lista de diputados libertarios en la Provincia.
Más allá de que Reichardt no sabe ni dónde está parada, apareció un dato familiar que en muchos sectores generó sorpresa.
Durante el programa de Nancy Pazos en C5N se mostró una boleta electoral en la que su padre, Eliseo Vázquez, figuraba como candidato a concejal por el Frente Justicialista Federal, una corriente del pperonismo bonaerense.
El hallazgo pone en relieve las raíces políticas familiares de Reichardt, vinculadas al justicialismo, en contraste con su actual adhesión al proyecto libertario de Milei.