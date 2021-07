"Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos", escribió Rritondo, diputado por la Provincia de Buenos Aires y presidente del bloque PRO en el Congreso de la Nación en respuesta a Manes.

Es que en nota con La Nación, Facundo advirtió sus diferencias con el PRO, que forma parte de la coalición opositora con la UCR y otros partidos.

El médico, convertido en candidato de Juntos (la nueva reencarnación de Juntos por el Cambio), dijo entre otras cosas que el PRO "no logró unir a los argentinos ni impulsar una revolución educativa, científica y tecnológica", según Manes, y afirmó que "la coalición tiene que ser dinámica y todos los sectores tienen que aportar".

Y también: "Lamentablemente, vi un radicalismo que no aportó lo que me hubiera gustado a la coalición Cambiemos". El pre candidato en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en una lista que competirá con Diego Santilli, hombre del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. A esa disputa, Manes la describió que es como "David contra Goliat, sin duda".

Más contra Larreta

"A propósito quiero una campaña lo más austera posible, porque estamos en una pandemia y no se pueden gastar millones de pesos. Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", sentenció Manes en su charla con el matutino, y deslizó que no sabe cómo se financia la carrera proselitista del ala de Juntos que responde a Horacio Rodríguez Larreta.

"Digo que espero que sea una campaña muy austera porque estamos en una pandemia y en un país pobre. Por eso, hice un video con mi celular para aceptar la candidatura", subrayó.