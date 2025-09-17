Tras el momento en que Andy Kusnetzoff se quebró al hablar de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, Flavio Azzaro no dudó en expresar disconformidad con la situación social que atraviesa Argentina.

En su cuenta de Twitter, Azzaro fue contundente: "Al que no le duele lo que está haciendo este gobierno con los discapacitados, la salud pública y la educación pública es un HIJO DE PUTA".

La declaración refleja la indignación y el acompañamiento hacia el mensaje de Kusnetzoff, marcando una postura clara sobre la situación social y los derechos que están en juego.