"Hay un riesgo K: el riesgo Karina", sentenció Martín Lousteau sobre el escándalo que tiene en jaque al Gobierno Nacional. Y dijo que Javier Milei no puede desentenderse de la revelación de los chats que provocó la confesión de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

"De golpe a un Presidente que dice que vino a corregir el robo, a combatir la casta, le aparece un audio que involucra a su hermana y a dos personas que son de la casta", advirtió el senador nacional de la UCR.

Y apuntó también al clan Menem: "Recordemos que Lule Menem es empleado del Senado desde hace 40 años, entonces ves un riesgo adicional que es el riesgo del propio gobierno”.

En declaraciones a CCN Radio, Lousteau subrayó: “Yo creo que los mercados, más allá de una elección, lo que ven es que Argentina, producto de un Presidente que se encierra y que toma decisiones intempestivas, que se enoja, que tiene el caso Libra, que tiene el caso de la ANDIS”.

Y concluyó: "Por eso digo que no es el momento para que el Presidente salga a buscar inversiones, tiene que resolver las cosas que está atravesando y en las que él solo se metió”.