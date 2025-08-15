Realidad que supera a la ficción
"Hace 10 años que vendo ropa y nunca vi nada así": otro testimonio que se hizo viral en plena crisis
Esta comerciante decidió grabar un video para manifestar la preocupante situación que está viviendo. "No se vende nada", aseguró la mujer y aclaró que no le interesa ninguna ideología política, aunque sí mostrar la realidad que el gobierno quiere tapar.
La mujer grabó un video que se hizo viral en las redes, donde asegura que “no se vende nada” y sentenció: “Yo particularmente nunca había vivido una situación así”.
“Siempre tuve ventas todos los días, pero la verdad es que no se está vendiendo nada, está totalmente parado”, aseveró la comerciante.
Para evitar a los trolls o haters, comentó: “Yo no soy de ningún lado. No apunto para ningún partido político”.