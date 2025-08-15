Esta comerciante decidió mostrar a todos sus seguidores y clientes la cruda realidad que vive en la Argentina de Javier Milei.

La mujer grabó un video que se hizo viral en las redes, donde asegura que “no se vende nada” y sentenció: “Yo particularmente nunca había vivido una situación así”.

“Siempre tuve ventas todos los días, pero la verdad es que no se está vendiendo nada, está totalmente parado”, aseveró la comerciante.

Para evitar a los trolls o haters, comentó: “Yo no soy de ningún lado. No apunto para ningún partido político”.