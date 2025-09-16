Después de asegurar que Milei es un perverso y que se nota que "vio mucha pornografía infantil", Elisa Carrió volvió dejar una frase de alto impacto en su visita a los estudios de LN+.

La líder de la Coalición Cívica analizó los resultados de las elecciones de medio término en Buenos Aires y lanzó durísimas críticas contra el presidente libertario: "Las formas son las sustancias".

"Se violó el lenguaje y con el lenguaje nos violó a nosotros. Con el lenguaje Miei nos violó a nosotros. Yo me sentí violada. Violó a demasiadas personas y nuestra cultura", insistió.

Luego, ante un comentario de la periodista María Laura Santillán, cerró:"Fue un violento que nos violó".