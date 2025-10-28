La interna en el PJ se agrava y abre nuevos frentes internos, entre ellos, la decisión de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, impulsada por el gobernador Axel Kicillof.

Y si bien el 7 de septiembre, el peronismo logró una victoria en la provincia de Buenos Aires con una diferencia de 14 puntos sobre La Libertad Avanza. El último 26 de octubre, en las elecciones legislativas desdobladas, la coalición de derecha liderada por Javier Milei obtuvo un sorpresivo triunfo.

Cristina Kirchner, titular del Partido Justicialista, había expresado su preocupación por el desdoblamiento de las elecciones, calificándolo como un "grave error político".

La derrota en las urnas también ha intensificado las tensiones dentro del peronismo bonaerense. En ese marco, la diputada electa y referente de La Cámpora, Fernanda Díaz, también calificó como "un error" la estrategia del gobernador.

"Como venía sosteniendo la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, desdoblar las elecciones de Buenos Aires podía ser un error y efectivamente sucedió de esa manera", expresó en declaraciones radiales.