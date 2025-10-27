Le gusta provocar, mostrarse en la vereda contraria y desafiar a los que votan al peronismo, yendo a contramano de lo que está en los manuales de comunicación de los artistas.

Nik es un ferviente libertario, defensor del gobierno de Javier Milei, pero más allá de su ideología lo que lo caracteriza es su violencia para referirse a los que piensan distinto a él.

"Feneció Fuerza Patria" publicó en sus redes sociales con una sonrisa de oreja a oreja.