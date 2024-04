Cuando las cámaras de C5N entrevista a una persona que padece el gobierno de Milei, el ejército de trolls asegura que ‘son actores’. AL parecer los artistas mudaron también a TN. ¿No será que no son actores?

¿No será que donde se prende una cámara se encuentra gente que padece?

Bueno, en efecto, si se quita de la ecuación a los trolls, lo cierto es que no hay dudas que el pueblo pasa hambre. Y que casi no hay trabajador al que le pregunten cómo está y no diga que ahora está peor.