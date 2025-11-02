En pleno análisis del resultado electoral que le dio la victoria a La Libertad Avanza el domingo 26 de octubre, Mariana Brey lanzó una burla dirigida a Diego Brancatelli en Indomables.

En plena transmisión, con el debate estaba centrado en el escenario político, Brey chicaneó a su compañero: "Branca está dolido…".

La comunicadora, identificada con el oficialismo nacional, agregó: "Andá pasándote a las bases de La Libertad Avanza".

El comentario de Brey, provocó la reacción de Brancatelli: "A partir de ahora es toda del presidente, ya no hay más riesgo kuka, no hay excusas, no hay palos en la rueda".