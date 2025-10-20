El Gobierno parece que ya no sabe qué hacer y está en caída libre de cara a unas elecciones en las que podrían perder total apoyo político y social.

En ese marco, Milei planea hacer cambios de gabinete luego de los comicios de este próximo domingo y, aparentemente, Santiago Caputo podría empezar a formar parte del gabinete de manera oficial.

Esto generaría un verdadero cimbronazo en el espacio libertario, donde varios ministros y funcionarios manifestaron su rechazo a que el hombre que hoy opera entre las sombras pase a tener firma.

Es el caso del canciller Werthein, quien ya le avisó al presidente que dejaría su cargo en el caso de que Santiago Caputo se sumara al gabinete.

En esa misma sintonía está Guillermo Francos, quien sería directamente desplazado para que el joven empiece a formar parte activa del gobierno, aunque esto también significaría un verdadero dolor de cabeza para el presidente.