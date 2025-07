"Es un cierre por la puerta de atrás": el duro comunicado de la Residencia del Garrahan tras el cambio de reglas del Gobierno

El Gobierno destruye todo lo que toca como Estado. Para sorpresa de la comunidad de la salud, el Ministerio de Salud de la Nación cambió el reglamento de las residencias médicas.

La medida fue oficializada este miércoles, y publicada un día después de que más de 13 mil profesionales de todo el país concursaran para ingresar al sistema.

¿De qué se tratan los cambios?. Según la cartera que encabeza Mario Lugones, a partir de ahora habrá dos modalidades de contratación entre las que podrá elegir cada ingresante: “El objetivo es claro: jerarquizar el verdadero propósito de la residencia médica que es la formación de profesionales”.

“Beca Institución”: el residente firma el contrato con el hospital en el que se va a formar. De esta manera, va a cobrar la beca “sin descuentos de aportes y cargas sociales, y los seguros son cubiertos por esa misma entidad”.

“Beca Ministerio“: “el residente firma el contrato con el Ministerio de Salud, con los descuentos habituales por aportes y obra social y donde la institución se sigue haciendo cargo de los seguros”.

Según el Gobierno, el financiamiento de la residencia va a estar garantizado por el Estado nacional. Pero desde la Residencia del Garrahan hablaron de “un cierre por la puerta de atrás”.

El comunicado respuesta

CERRO LA RESIDENCIA DE PEDIATRÍA DEL GARRAHAN

Sí, leíste bien. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada.

¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un "estipendio". No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro.

La solución no puede ser el retroceso.

Desde el Ministerio nos aseguran que con "el sello Garrahan" es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda.

Sin residentes, el Garrahan no funciona.

Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública.