El golpe que significó la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado domingo provocó que el gobierno realice una serie de reuniones de urgencia en la Casa Rosada.

En ese marco, el lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó la creación de la Mesa Política Nacional. Al día siguiente, Guillermo Francos, anunció la designación de Lisandro Catalán como nuevo Ministro del Inteiror.

En paralelo a los anuncios, hubo un detalle que no pasó inadvertido y que generó una ola de comentarios en redes sociales por las dos fotos oficiales difundidas por el Gobierno.

En las imágenes, el presidente Javier Milei aparece en idéntica pose, con la misma expresión facial, el mismo gesto y la misma ropa. Por este motivo, se generaron diferentes comentarios y reacciones: