"La oposición removería al economista de la comisión de Presupuesto", fue el titulo publicado en la versión impresa de Clarín, para informar sobre la situación del diputado José Luis Espert en el Congreso de la Nación.

En el artículo, señalan que la oposición definió impulsar el desplazamiento de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto por la vía de los votos, un pedido que se formalizaría en la sesión de este miércoles.

Sin embargo, más allá del tema central, un detalle de la nota fue detectado en las redes sociales y se generó un fuerte revuelo. "Tratarán de echar a Milei", escribieron, en lugar de "Espert", y ese fallido se hizo viral: