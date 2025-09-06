Luego del aberrante posteo del Gordo Dan contra Luis Juez y su hija discapacitada, el mundo de la política salió a repudiarlo. Incluso, los propios de la Libertad Avanza.

Julia Mengolini se la juró al streamer y estrella libertaria. “Voy a dedicar mi vida para que soretes como vos vayan presos”, dijo la periodista en su programa.

Pero el que explotó realmente fue Baby Etchecopar. “El puerquito del Gordo Dan es un cagón, nazi, y por sobretodo un reverendo hijo de puta”, disparó Baby.

El descargo completo

Editorial de Basta Baby.