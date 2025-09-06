Baby Etchecopar
“El puerquito del Gordo Dan es un cagón, nazi, y un reverendo hijo de puta”
Baby Etchecopar defenestró al streamer y estrella libertaria luego de las barbaridades que dijo sobre la discapacidad de la hija de Luis Juez.
Luego del aberrante posteo del Gordo Dan contra Luis Juez y su hija discapacitada, el mundo de la política salió a repudiarlo. Incluso, los propios de la Libertad Avanza.
Julia Mengolini se la juró al streamer y estrella libertaria. “Voy a dedicar mi vida para que soretes como vos vayan presos”, dijo la periodista en su programa.
Pero el que explotó realmente fue Baby Etchecopar. “El puerquito del Gordo Dan es un cagón, nazi, y por sobretodo un reverendo hijo de puta”, disparó Baby.
El descargo completo
Editorial de Basta Baby.