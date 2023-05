La presencia de Cristina Kirchner en C5N eclipsó los estudios del canal y también el diálogo que se generó luego en Duro De Domar.

En uno de los fragmentos de la noche que batió todos los ratings de la televisión nacional, el programa de Pablo Duggan analizó parte a parte, todo lo que dejó la entrevista.

Y como no podía ser de otra manera, analizaron lo que implicó para Cristina Kirchner el intento de asesinato que sufrió en 2022, así como lo que sufrió su hija Florencia.

Respecto del intento de magnicidio Carlos Maslatón opinó: “Es jodido que te quieran matar, a mí me intentaron matar tres o cuatro veces”, largó para sorpresa de todo el panel.

Dicho eso, el liberal aclaró que, “Crstina se la banca” y que sus razones para no ir por otro mandato no están relacionadas solamente a ese cruento episodio que sufrió y que todavía la Justicia no investiga como corresponde.