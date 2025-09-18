¿El Gordo Dan da por muerto al Gobierno? En el streaming libertario Carajo parecen estar completamente rendidos
El programa que antes era pura fiesta y verborragia ahora es una lágrima, y lo peor es que ellos mismos lo reconocen. "Estamos violados", se animaron a afirman en el programa de Daniel Parisini donde ya hablaron de lo "poco que duró" la efervescencia del gobierno.
Completamente rendidos. Así podemos definir este video del streaming libertario Carajo, donde el programa del Gordo Dan -que antes era pura fiesta y envalentonamiento- ahora parece un velorio.
Allí los libertarios parecen hacer catarsis tras la seguidilla de derrotas, tanto electorales como políticas que viene teniendo Milei y que ponen en jaque la credibilidad de un gobierno en decadencia.
Por eso el conductor del programa se animó a afirmar: "Estamos violados", y así siguió su séquito de libertarios como Mariano Pérez, quien aseguró: "Estamos en la lona".
En una charla de catarsis con un tono mucho más bajo que hasta el momento, prácticamente hicieron un funeral del gobierno al asegurar que "duró poco" y hasta marcaron que hay un "golpe de Estado blando" solo porque democráticamente tuvieron un revés en el Parlamento.
"Qué lindo cuando ganábamos todas las votaciones, ¿Se acuerdan?", esbozó Dan y aseguró: "Lástima que pasaron cosas en el medio". Además, expresaron: "No era tan largo el camino. Fue muy corto".
Los libertarios están desesperados porque los bonaerenses les dijeron que no a tan solo dos años de Gobierno, por eso es que algunos referentes buscan culpables puntuales para no reconocer que están haciendo todo mal.