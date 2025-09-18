Completamente rendidos. Así podemos definir este video del streaming libertario Carajo, donde el programa del Gordo Dan -que antes era pura fiesta y envalentonamiento- ahora parece un velorio.

Allí los libertarios parecen hacer catarsis tras la seguidilla de derrotas, tanto electorales como políticas que viene teniendo Milei y que ponen en jaque la credibilidad de un gobierno en decadencia.

Por eso el conductor del programa se animó a afirmar: "Estamos violados", y así siguió su séquito de libertarios como Mariano Pérez, quien aseguró: "Estamos en la lona".

En una charla de catarsis con un tono mucho más bajo que hasta el momento, prácticamente hicieron un funeral del gobierno al asegurar que "duró poco" y hasta marcaron que hay un "golpe de Estado blando" solo porque democráticamente tuvieron un revés en el Parlamento.

"Qué lindo cuando ganábamos todas las votaciones, ¿Se acuerdan?", esbozó Dan y aseguró: "Lástima que pasaron cosas en el medio". Además, expresaron: "No era tan largo el camino. Fue muy corto".

Los libertarios están desesperados porque los bonaerenses les dijeron que no a tan solo dos años de Gobierno, por eso es que algunos referentes buscan culpables puntuales para no reconocer que están haciendo todo mal.