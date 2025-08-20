Una imagen increíble se dio frente a la Casa Rosada en la Plaza de Mayo, cuando cientos de familiares, organizaciones y prestadoras reclamaron al Gobierno contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Iluminados con velas, y debajo de la lluvia, las personas se plantaron frente a un gobierno que quiere quitarles sus derechos, para pedir a los diputados que reviertan la decisión del presidente.

Recordemos que este miércoles se desarrollará la sesión donde se debatirá el tema, y por eso se dio esta increíble vigilia bajo la tormenta que conmueve a todos, menos al Presidente aparentemente.

Allí, una de las caras visibles de este reclamo, Valentina Bassi, habló ante las cámaras y aseguró que están “esperanzados que los diputados reflexionen” y expresó: “No pueden hacer como que no existimos, porque existimos”.

La reconocida actriz y madre de un nene con TEA, manifestó su preocupación por el futuro de los chicos con discapacidad y se refirió a las agresiones constantes que recibieron desde el Poder Ejecutivo: “Hacen como que no existimos pero cuando existimos es para ser insultados”.