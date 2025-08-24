Así como Javier Milei eligió no hablar del escándalo por la difusión de audios que revelan presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno, el vocero Manuel Adorni sigue en esa misma postura.

Lejos de su postura habitual, de provocar y agredir a periodistas, ahora el vocero presidencial prefirió expresarse de forma indirecta sobre la polémica de las coimas y envió un mensaje místico.

A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin".

Las redes le contestaron de inmediato con comentarios picantes y memes: