Así como Javier Milei eligió no hablar del escándalo por la difusión de audios que revelan presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno, el vocero Manuel Adorni sigue en esa misma postura. 

Lejos de su postura habitual, de provocar y agredir a periodistas, ahora el vocero presidencial prefirió expresarse de forma indirecta sobre la polémica de las coimas y envió un mensaje místico

X de Manuel Adorni

A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin".

Las redes le contestaron de inmediato con comentarios picantes y memes:

