Memes sobre las coimas
¿De picante a gurú?: Adorni ahora envía mensajes místicos y las redes lo descansan
El vocero presidencial, que siempre se muestra provocador, ahora cambió su postura y se expresó de forma indirecta sobre las denuncias que golpean al gobierno. Las redes le responden.
Así como Javier Milei eligió no hablar del escándalo por la difusión de audios que revelan presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno, el vocero Manuel Adorni sigue en esa misma postura.
Lejos de su postura habitual, de provocar y agredir a periodistas, ahora el vocero presidencial prefirió expresarse de forma indirecta sobre la polémica de las coimas y envió un mensaje místico.
A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin".
Las redes le contestaron de inmediato con comentarios picantes y memes: