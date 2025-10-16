Una vez que José Luis Espert tuvo que bajarse de su candidatura por comprobarse que había sido financiado por el narcotráfico y que la Justicia no autorizara la reimpresión de las boletas, desde el partido oficialista tuvieron que pensar muy bien qué hacer para no perder votos.

Tan es así que el mismísimo Miguel Wiñazki aseguró que hasta barajaron la posibilidad de que Santilli se afeitara la cabeza.

Pero más allá de lo difícil que resulta la misión de tener que convencer al votante libertario de marcar la casilla con la cara de un narco, tal vez, el eslogan "para votar al Colorado, marcá al Pelado" no haya sido el mejor.

Por eso es que el humorista Lucas Upstein no pudo más que imaginarse cuales habrán sido las frases que quedaron afuera si esa pavada fue finalmente la que eligieron. Y salió esto.