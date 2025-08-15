Una placa en el canal oficialista por excelencia llamó poderosamente la atención de todos los televidentes, respecto al consumo de carne.

A pesar de las múltiples apariciones de comerciantes del sector o incluso las cámaras empresarias hablando de la enorme caída del consumo de carne, en el programa de Horacio Cabak afirman todo lo contrario.

Allí pusieron al aire una placa que aseguraba que “crece el consumo de carne” en el país, ya que se superaron los 50kg por persona en junio.

Pero claro, esta afirmación se da a comparación del año 2024 donde las nuevas políticas libertarias generaron un verdadero cimbronazo económico en la sociedad que afectó tremendamente a todos los sectores.

Lo que no informan es que el consumo de carne se encuentra en los valores más bajos históricos, debido a esta profunda crisis en la que Milei encerró a los argentinos.