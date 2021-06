"Lo que marca una novedad con Macri, primero, es que desde arriba se espió a la propia tropa, a los políticos de su propio partido, como un dueño de estancia. Segundo, que se llegó a contactar traficantes de armas como proveedores de trotyl y narcos para encargarle operativos contra un funcionario del gobierno. Ese límite no se había cruzado jamás. Son dos grandes novedades", contó José Luis Vila.

Entrevistad por Diego Genoud para El Diario Ar, el exfuncionario de Defensa que trabajó para todos los gobiernos desde la vuelta de la Democracia, pero debió dejar el cargo con Macri, contó la manera en la que el ex Presidente hizo inteligencia contra dirigentes opositores, incluso contra los propios.

Respecto de cómo fue su relación con el gobierno de Cambiemos y las presiones que sufrió contó: "Cuando vieron que yo los iba a controlar, empieza un hostigamiento que fue por etapas, amedrentamiento para que me vaya, notas al ministro para que me eche, desprestigio a partir de volantes que me acusaban de acosador y ladrón. Amedrentarme y desacreditarme, mi palabra tenía que valer cero. Así fue la primera parte de la campaña, que arrancó con una falsa denuncia de enriquecimiento en 2017."

Consultado sobre la reacción de la política cuando se supo lo del explosivo en su casa, contó que hubo "un silencio llamativo, que a mi me preocupó bastante". "Un mes después, a seis cuadras de esa casa, por un anónimo, le habían hecho toda la tarea de espionaje a Cristina Kirchner", contó.