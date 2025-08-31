Este domingo se llevan a cabo las elecciones en Corrientes donde se eligen gobernador y vicegobernador, senadores y diputados provinciales, 73 intendentes y concejales.

Después de sufragar, el actual mandatario provincial, Gustavo Valdés, habló con la prensa y lanzó una frase que desató un fuerte repudio en las redes.

Uno de los cronistas lo consulto sobre Loan Danilo Peña, el nene desaparecido hace más de un año en la localidad de 9 de Julio. "La Justicia Federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan como a Nisman", aunque el fiscal apareció muerto el 18 de enero de 2025.