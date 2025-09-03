El gobierno nacional realizará un acto de cierre de campaña en un barrio de Moreno, gran Buenos Aires, donde la Seguridad de la Provincia le advierte que no están dadas las condiciones.

Con el antecedente de los hechos sucedidos en Lomas de Zamora, ciudad de la que Espert debió escapar en moto y generó miles de memes, la polémica alrededor de ello es más grave que un capricho de Javier Milei.

Javier Alonso, titular de la cartera de seguridad provincial, afirmó que "no está garantizada la seguridad" en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio del oeste.

Con la premisa de evitar lo que ocurrió en Lomas de Zamora, desde la Provincia enviaron el informe a Casa Militar. "Les vamos a proveer lo que necesitan, pero los riesgos son estos", explicó Alonso.

Trump y Bolsonaro: ¿La fórmula es la misma?

En 2018, en un acto de campaña en Brasil, el derechista Jair Bolsonaro sufrió un intento de… ataque del que aún hoy se duda.

En 2024, durante la campaña de Donald Trump en Pensilvania, un hombre con un rifle al que todo el mundo vio y nadie frenó, le disparó.

Este miércoles en las redes, ‘autoatentado’ es tendencia. Allí las redes desenmascaran la supuesta intención del gobierno de victimizarse en medio del escándalo de corrupción por los retornos en Discapacidad: