Tano on Twitter

Cada vez les cuesta más a los dirigentes de Juntos por el Cambio defender al líder del espacio, Mauricio Macri, por el escándalo del espionaje ilegal que llevó a cabo el gobierno saliente, y esta vez, quien se complicó un poquito fue el diputado nacional Waldo Wolff.

El diputado primero aseguró que “quieren involucrar a Macri”, quien era presidente, y luego comenzó a vacilar para justificar su posición.

“No tengo ninguna duda de que en nuestro gobierno… pongo las manos en el fuego de que nuestro gobierno, en algún lugar, alguien ha cometido algo que no debía, pero no me puedo hacer cargo de lo que hacen todos los funcionarios públicos”, sostuvo Wolff entre titubeos.