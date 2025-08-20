Resuelto en 9 minutos
"Colmo": el insólito video en las redes que desnuda las prioridades de los políticos argentinos
Este candidato decidió corroborar los rumores de que en Tigre se utilizan las cámaras de seguridad del municipio para resolver los problemas que le atañen al intendente y el resultado es sorprendente.
Este candidato decidió mostrar la prioridad de los políticos de una manera muy genial: grabando todo y publicándolo en las redes.
Se trata de Sebastián Rovira, quien fue a comprobar los rumores de que se utilizan las cámaras de seguridad urbanas con fines políticos y electorales.
Por eso tapó a propósito un cartel del intendente Zamora, y espero en el lugar mientras grababa todo con una cámara.
Finalmente, y después de 9 minutos, llegó al lugar una camioneta con personal municipal que se encargó de volver a colocar el afiche del intendente en su lugar.
Por eso la pregunta: “¿A vos también te solucionan los problemas en 9 minutos?”.