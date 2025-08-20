Este candidato decidió mostrar la prioridad de los políticos de una manera muy genial: grabando todo y publicándolo en las redes.

Se trata de Sebastián Rovira, quien fue a comprobar los rumores de que se utilizan las cámaras de seguridad urbanas con fines políticos y electorales.

Por eso tapó a propósito un cartel del intendente Zamora, y espero en el lugar mientras grababa todo con una cámara.

Finalmente, y después de 9 minutos, llegó al lugar una camioneta con personal municipal que se encargó de volver a colocar el afiche del intendente en su lugar.

Por eso la pregunta: “¿A vos también te solucionan los problemas en 9 minutos?”.