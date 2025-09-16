El odio avanza
"Cerrar la UBA" y "meter kukas presos": furia y repudio en las redes por los planes de los libertarios de Carajo
Mientras el presidente intenta cambiar los modos y las formas, por el rechazo que genera su comportamiento ante la sociedad, los militantes del gobierno mantienen la narrativa violenta. Hubo duras reacciones en las redes.
Los integrantes del ciclo de derecha La Trinchera, que sale por el streaming oficialista Carajo, lanzaron polémicas frases y generaron una ola de repudios en redes sociales por sus dichos agraviantes y antidemocráticas.
Durante la transmisión, uno de los voceros libertarios pidió "cerrar la UBA", a partir del conflicto por el ajuste a la Universidad de Buenos Aires, y pidió "meter kukas presos", en referencia a los militantes identificados con el kirchnerismo.
La expresión fue celebrada dentro del programa con risas, pero rápidamente circuló en fragmentos por redes sociales, donde generó una fuerte condena: