Los integrantes del ciclo de derecha La Trinchera, que sale por el streaming oficialista Carajo, lanzaron polémicas frases y generaron una ola de repudios en redes sociales por sus dichos agraviantes y antidemocráticas.

Durante la transmisión, uno de los voceros libertarios pidió "cerrar la UBA", a partir del conflicto por el ajuste a la Universidad de Buenos Aires, y pidió "meter kukas presos", en referencia a los militantes identificados con el kirchnerismo. 

La expresión fue celebrada dentro del programa con risas, pero rápidamente circuló en fragmentos por redes sociales, donde generó una fuerte condena

