La Libertad Avanza avanza con la violencia institucional adentro y afuera del Congreso. El martes se alteró el orden el plenario de Diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, donde la oposición logró crear una comisión investigadora por el caso $LIBRA.

También hubo violencia durante el debate en la Bicameral de DNU, la comisión encargada de supervisar los decretos de necesidad y urgencia. El radical con peluca Francisco Monti, Diputado por Catamarca, se dirigió así a Itai Hagman: “Yo no lo interrumpí a usted. ¡Que cerrés el orto!”.



"Yo estoy hablando acá porque me dieron la palabra. ¡No me interrumpas a mí, ni me hagás acotaciones! Estoy hablando con mucha seriedad... ¿Qué te pensás que sos?", gritó Monti, al tiempo que el legislador de Unión por la Patria le respondía fuera del micrófono.



"No te hagás el pesado, no te hagás el pesado", lo amenazó Monti, mientras el ahora presidente de la Bicameral, Oscar Zago -que hace días se agarró a trompadas en el recinto y denunció una jugada de Martín Menem “para que la democracia no funcione”- intentaba calmar los ánimos.

Monti, siguió, con Camau Espínola y Diego Santilli a su lado: “¿Te pensás que porque tenés las organizaciones sociales detrás te podés hacer el picante? No me interrumpas porque yo no los interrumpí a usted, ni a la diputada Strada (ubicada a la izquierda de Hagman), ni a ningún legislador de Unión por la Patria… Que no me interrumpa”.

Entonces se puso de pie Juliana di Tullio, presidenta del bloque Unidad Ciudadana, y logró poner orden.

La intervención de Hagman en la bicameral