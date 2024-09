Javier Milei no necesita irse de viaje para insultar a los argentinos ya que lo hace a diario, pero hacerlo desde Wall Street tiene, sin dudas, un peso diferente.

Para Carla, Javier Milei fue a Estados Unidos a decirnos a todos los que pensamos diferente y que no llegamos a fin de mes, que no tenemos cerebro y le contestó que prefiere "no tener cerebro que no tener corazón".