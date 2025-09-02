Otros conceptos
"Cantante", la ridícula respuesta que dio una joven bonaerense cuando le preguntaron por qué no iba a votar el domingo
La encuesta de A24 en la estación de Constitución se topó con una joven de Berazategui que nunca votó en su vida y tampoco pensaba hacerlo este fin de semana.
Con una sonrisa de suficiencia esta joven le explicó al movilero de A24 que no iba a votar este domingo en las elecciones bonaerenses porque ella es “cantante”, como si eso quisiera decir algo.
Para mostrar su desinterés -que quiso hacer pasar por sofisticación- aventuró que lo que elegirá este domingo serán “sindicalistas”.
Cerrando la inefable nota, la cantante callejera dijo que no participa de los actos eleccionarios porque “tiene otros conceptos”.