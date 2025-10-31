El mismísimo Javier Milei aseguró que ahora tenía tiempo hasta diciembre para hacer los esperados cambios en el gabinete. Sin embargo cierta parte de la prensa se muestra impaciente porque el Presidente haga alguna movida.

Por otro lado, Guillermo Francos desmintió categóricamente que fuera a dejar el cargo que Majul y Cristina Pérez señalan como el destino del "intérprete" del Presidente.

Por el momento no hay ningún otro cambio después del ingreso de Quirno en la cancillería, pero de confirmarse la información que manejan Majul y la esposa del ministro de Defensa el Gobierno estaría incurriendo en otra estafa electoral ya que el legislador electo no asumiría su banca.