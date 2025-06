Eduardo Feinmann volvió a mostrar su “objetividad” suprema al momento de informar, durante su programa en Radio Mitre, donde fue protagonista de un editorial completamente cargado de odio como es de costumbre.

El periodista militante del gobierno libertario se mostró vencido ante las constantes manifestaciones de cariño y apoyo a Cristina Fernández de Kirchner luego del fallo arbitrario y persecutorio de la Corte Suprema de Justicia. Incluso intentó burlarse de la situación.

Lejos de mostrarse vencida como muchos de estos personajes de la ultraderecha buscaban, la ex presidenta de la Nación dejó verse feliz en su balcón del departamento de Constitución, donde miles de personas se congregaron día tras día para mostrarle su cariño.

Esto claramente caló hondo en los periodistas oficialistas que querían ver la imagen de la derrota, y así lo demostró Feinmann: “Cristina, haga lo que quiera. Que baile en el balcón todo lo que quiera. Que tenga todas las demostraciones de cariño habidas y por haber”, expresó.

Pero, al mismo tiempo, no perdió oportunidad para mostrar su odio hacia CFK: “No podrá ser funcionaria pública nunca más, eso no se lo saca nadie, y no podrá robarle más al pueblo de por vida”.