El gobierno nacional recurrió a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei, con la intención de censurar a la prensa en medio de las denuncias de coimas.

Molesto con la estrategia de la Casa Rosada, el comunicador oficialista Pablo Rossi criticó la decisión judicial que busca frenar la difusión de los audios vinculados a Karina Milei.

"No sé dónde estudió derecho usted, señor juez", afirmó Rossi para cuestionar la resolución del juez Alejandro Patricio Maraniello.

"Nos está obligando a preguntarnos si quiere poner una mordaza en la difusión de audios", agregó .