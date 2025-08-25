Aparecieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y hombre muy cercano a Karina y Javier Milei. Ahora, el escándalo sigue creciendo y toma dimensiones impensadas.

Estos nuevos audios fueron dados a conocer por el conductor Jorge Rial, en su programa de radio Argenzuela, donde Spagnuolo brinda más detalles del entramado corrupto del Gobierno para quedarse con plata de los medicamentos destinados a las personas con discapacidad, entre otros.

Como novedad, el ex titular de la ANDIS nombra a Sandra Pettovello: una nueva funcionaria de Milei que, a partir de ahora, está implicada en este escándalo de corrupción y cobro de coimas. Como todos saben, una de las preferidas del Presidente.

Pero también, y para sumar mayor gravedad, Spagnuolo nombra al propio Javier Milei y confirma que el presidente argentino estaba al tanto de todo lo que sucedía: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", añade en otro fragmento, e insiste: "La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de los nuevos audios que acaban de darse a conocer.