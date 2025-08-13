La condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi por la denuncia de su expareja Julieta Prandi, víctima de abuso sexual reiterado, provocó un polémico y desagradable comentario del conflictivo Nicolás Márquez, biógrafo de Milei.

Para repudiar los dichos de Márquez, quien puso en duda la denuncia de Prandi, el periodista Manu Jove lo cruzó con un duro posteo.

El posteo de Jove: “La Justicia acaba de condenar a un tipo por ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL y uno de los representantes de “la batalla cultural” del Gobierno tarda menos de 15 minutos en ponerlo en duda porque a él, que aclara no conocer a los protagonistas, “le cuesta creerlo”. Su argumento central: 'la victima hacia un sketch con Francella' ¿Este tipo es un presunto faro moral de los libertarios? Lamentable”.

“No te hagas el picante que vos a mi no aguantás dos minutos. Sos un opinólogo de manual, previsible, pobre e inculto”, le contestó Nicolás Márquez.

La respuesta de Márquez:

“Hola @manujove, quedate en el molde que entre vos y yo hay una diferencia intelectual equivalente entre la de Einstein y una hormiga. No te hagas el picante que vos a mi no aguantás dos minutos. Sos un opinólogo de manual, previsible, pobre e inculto. Un bocón más de los tiempos que corren”.