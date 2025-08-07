La sesión en la Cámara de Diputados del jueves hirió al Gobierno. El cupero dio media sanción a las leyes de de financiamiento universitario y de emergencia de salud pediátrica. Fue una jornada dura para los libertarios: Bertie Benegas Lynch erró feo en su discurso y Santurio cometió un sincericidio sobre el superávit y los más vulnerable.

¿Repercusiones desde el Gobierno? El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció en nota con radio Mitre: “Perdimos todas”. Y dejó mudo a Eduardo Feinmann.

“Si el Congreso quiere imponernos más gastos públicos, va a costar mucho salir”, advirtió Francos. Y Edu preguntó si iban a vetar todo. "Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos", respondió el jefe de Gabinete, aunque admitió que no todas las leyes.

A continuación, qué se votó en Diputados

Dos leyes tuvieron media sanción y pasan al Senado

Financiamiento Universitario: el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

Cinco DNU rechazados

Disolución de organismos de Economía.

Reorganización de la Secretaría de Transporte.

Reforma de organismos de Cultura.

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Régimen de excepción para la Marina Mercante.

Cinco temas a comisión

Dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles.

Emergencia en Ciencia y Tecnología.

Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.

El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.