“Alta coimera, Karina es alta coimera”, dice el estribillo modificado del conocido tema internacional Guantanamera, que nació en las redes y se popularizó en ‘La Fábrica de Jingles’.

Y así como se escuchó en un boliche y se convirtió en hit viral, también se escuchó en el subte porteño, donde los pasajeros entonaron la canción que se usa para cuestionar a Karina Milei por el supuesto cobro del 3% en las partidas destinadas a discapacidad.

Este miércoles, y en una nueva convocatoria de los jubilados para rechazar la motosierra del gobierno, la canción también se escuchó en la marcha que se realizó en las inmediaciones del Congreso. Sobre la calle, y entre aplausos y críticas a Javier Milei y su hermana, entonaron el nuevo hit popular.