Luis Majul protagonizó un momento vergonzoso al aire en su programa, cuando se vio obligado a hacer mención sobre el nuevo escándalo de corrupción que salpica al gobierno.

En las últimas horas se descubrieron audios de Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde revelaba el cobro de coimas por parte de la propia hermana del presidente en el negocio de los medicamentos.

Este escándalo que fue publicado en los medios de comunicación más importantes, fue tratado de modo “light” por el que se hace llamar como “periodista de investigación”.

Pero en un momento, Majul inventó una insólita excusa para evitar poner al aire los audios del escándalo, que no paran de girar en medios y redes sociales.

El mismo Majul que prácticamente condenaba en vivo y en directo a cualquier funcionario kirchnerista, ahora decidió por “ética profesional” no pasar los audios hasta no estar seguro de su procedencia.