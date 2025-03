Apareció en medio de la plaza para dar su testimonio en el móvil de C5N. Se llama Roció Demarco, y emocionó con su relato justo en un día en que el Gobierno Nacional provoca con un repudiable video y anuncia la desclasificación de archivos de la dictadura para hablar de memoria completa.

“Es importante estar acá para recordarle a este Gobierno que el pueblo tiene memoria”, dijo, se presentó y confesó ser “una de las que todavía está buscando su identidad” y que por eso “hoy más que nunca tenemos que estar presentes para no olvidar”.



“Nací el 30 de marzo de 1980, todavía busco a mis padres biológicos, no sé su historia, no sé nada porque mi partera estuvo investigada en el tráfico de bebés en la dictadura”, dijo con la voz atragantada y el silencio de la cronista Lucila Entín.

Roció siguió contando su caso: "El ADN quedó inconcluso porque el Gobierno cortó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI)”.

Tener memoria

“Es buenísimo que el pueblo tenga memoria y no olvide a todos los seres queridos que nos arrebataron”, dijo Demarco. Y consideró que “se están dejando de lado todas las políticas de memoria que son súper importantes, nos están pisoteando, maltratando, reprimiendo. ¿Quién reprime a su abuelo? Esa gente no tiene familia. Milei y Bullrich se tienen que ir”.

24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 49 años: nunca más.