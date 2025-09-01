En el strem de Kamikaze suelen hacer relevamientos en vivo en el Gran Buenos Aires. Hace unas semanas, salieron a la calle a preguntarle a la gente qué opinión tiene del Gobierno de Javier Milei.

Este lunes, el lugar elegido fue Ituzaingo. Allí, la movilera frenó a esta familia para preguntarle si iría a votar el próximo domingo 7 de septiembre. “Si”, contestó el hombre.

“Este domingo voy a ir a votar, ya tengo candidato pero no al gobierno actual”, dijo. Y cuando le preguntaron por qué, contestó: "Se nota en todo, sube el transporte, a mi el sueldo solo sube 1%…".

Y admitió: “Yo le creí, lo voté, y fue una decepción total. Hizo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer”.