Tras la paliza que recibió el gobierno el último domingo, Joaquín Morales Sola escribió en La Nación un editorial que lleva por título El peligro de otra derrota.

En la nota, JMS asegura que hay sectores que pretenden que Juan Schiaretti quede en la línea de sucesión -además de Victoria Villarruel-para suceder a Javier Milei en el gobierno, si es que vuelve a perder las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En la pantalla de A24, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi se hicieron eco de las líneas del editorialista de LN. Feinmann leyó el último párrafo: "Tiene el presidente enfrente a semejantes adversarios urdiendo una emboscada', dice Morales Solá… esto me parece de una seriedad monumental".

Rossi aportó: "Están soñando con el golpe". Y remató: "Es una locura kirchnerista". ¿Quién? ¿Morales Solá ahora es K?

La cuenta regresiva del Gobierno

Rossi y Feinmann hablaron de "la lucha contrarreloj" del gobierno para encontrar resultados en la economía" para revertir la elección.