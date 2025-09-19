"Aquí el primer spot de Fuerza Patria. El 26 de octubre se acerca", se lee en el posteo de redes en el que se lanzó el nuevo spot de Fuerza Patria y que compartió Jorge Taiana, primer candidato a Diputados Nacional en la Provincia de Buenos Aires.

Acompañado de imágenes de la represión del gobierno de Milei, pero también de Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y Cristina Kirchner, la voz en off de Taiana dice: "¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va alcanzar la fuerza de uno, vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes. De los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo".

"Para volver a representar los sueños de millones de argentinos, como demostramos hace poco", completa. Y remata: "Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei".

Se trata del primer video de campaña del peronismo, tras la paliza que le tendió a La Libertad Avanza en las elecciones del 7 septiembre pasado.